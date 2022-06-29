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الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

منذ دقيقتين
الصفدي يحسم الجدل حول تشكيل تحالف عسكري عربي مع إسرائيل

وطنا اليوم:ردّ وزير الخارجية أيمن الصفدي على الأنباء التي تتردد عن محاولات تشكيل تحالف عسكري في المنطقة، نافيًا وجود أي طرح لتشكيل تحالف عربي مع إسرائيل.
وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، خلال زيارته إلى قطر، عن تصريحات الملك عبدالله الثاني حول تشكيل تحالف عسكري عربي، إن “ما طرح هو سؤال في مقابلة صحفية لجلالة الملك حول ناتو في المنطقة، ليس بمعنى امتداد للحلف الأطلسي، ولكن كطرح لآلية دفاعية عربية لمواجهة التحديات المشتركة”.
وأضاف: “الأردن دائما يؤيد كل طرح يدفع باتجاه عمل عربي مؤسساتي مشترك لمواجهة التحديات المشتركة، نتعامل في إطار دفاعي، ننطلق من رؤية واضحة… نتحدث عن الأمن بمفهومه الشامل: الأمن العسكري لمواجهة أي تحديات لأي من دولنا العربية، ومواجهة الإرهاب، والأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي. بمعنى كل طرح يدفع باتجاه عمل عربي مؤسساتي مشترك فهو طرح يدعمه الأردن وطرح تحتاجه المنطقة”.
وردا على سؤال حول الحديث المطروح في المنطقة عن أنه قد يتبلور أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة ومن ضمنه إسرائيل، قال الصفدي: “لا يوجد أي طرح بهذا المعنى، ولم نسمع أي طرح بهذا المعنى”.
وأضاف: “نعرف أن الرئيس الأمريكي قادم في زيارة إلى المنطقة للحديث عن التحديات الإقليمية ويلتقي مع قادة 9 دول عربية، حتى الآن نحن في إطار التنسيق مع كل أشقائنا العرب… لنرى كيف نقدم طرحا عربيا مشتركا ينسجم مع احتياجاتنا وأولوياتنا لمواجهة ما هو قادم”.
وتابع وزير الخارجية بالقول: “الولايات المتحدة حليف أساسي لنا وصديق وشريك، لكن لا يوجد أي حديث حول أي تحالف عسكري تكون إسرائيل جزءا منه في هذه الزيارة، ولم يطرح علينا أي شيء بهذا المعنى في هذه المرحلة”


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