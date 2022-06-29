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رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

منذ 7 ثواني
رئيس جامعة فيلادلفيا يستقبل وفد من مدرسة أنجال المصطبة الأهلية‎‎

وطنا اليوم:استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم في مكتبه مدير عام مدرسة أنجال المصطبة الأهلية السيد عامر الزيادنه والوفد المرافق له ،حيث رحب بالوفد الزائر وأكد على رؤية ورسالة جامعة فيلادلفيا في تعزيز التعاون والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المحلي ، وهي بذلك تفتح أبوابها على المجتمع.

وبدوره ثمن مدير عام مدرسة اجيال جهود الجامعة والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاح نشاطات المدرسة دعما لبرامج الخدمة المجتمعية .حيث قدمت المدرسة درع شكر وتقدير لرئيس الجامعة تقديرا على دعم الجامعة لنشاطاتها. حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي ومن جانب المدرسة كل من اسلام الزبون وهبة الزبون ورنده زيادنه وعلي زيادنه

2 2 - وطنا نيوز


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