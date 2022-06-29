الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أمريكا

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، للمشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية.

ويعقد الملتقى السنوي، الذي يشارك فيه جلالته وبرفقته جلالة الملكة رانيا العبدالله، في ولاية أيداهو في شهر تموز، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أمريكية ودولية، لمناقشة الشؤون والتحديات السياسية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها.

ويلتقي جلالة الملك، على هامش أعمال الملتقى، رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات في الولايات المتحدة والعالم، لتسليط الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن أخيرا والفرص الاستثمارية المدرجة ضمن القطاعات الواعدة فيها.

وتتبع مشاركة جلالته في الملتقى زيارة خاصة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة