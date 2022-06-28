وزير النقل يبحث آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي

وطنا اليوم:بحث وزير النقل المهندس وجيه العزايزة ورئيس النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر، الثلاثاء، آلية دعم أصحاب مكاتب التاكسي في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وأكد العزايزة، خلال لقائه وفد النقابة، بحضور مدير عام هيئة تنظم النقل البري طارق الحباشنة، أن وزارة النقل لن تدخر جهدا في العمل على حل التحديات التي تواجه قطاع النقل العمومي بالتوافق مع النقابة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث مطالب نمط التاكسي والتحديات التي تواجه، وتطويره بأنظمة النقل الذكية، والسماح بإدخال السيارات الكهربائية إليه، ومواقف التحميل والتنزيل والانتظار