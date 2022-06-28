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إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

منذ 25 ثانية
إحالة أوراق قاتل الطالبة المصرية “نيرة” للمفتي

وطنا اليوم:قضت محكمة مصرية الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، كما حددت تاريخ 6 يوليو/تموز المقبل موعداً للنطق بالحكم.
كانت الشابة الراحلة، نيرة أشرف، قد ذُبحت على الملأ من قِبل زميلها أمام جامعة المنصورة يوم الإثنين 20 يونيو/حزيران، واعترف الجاني بارتكاب جريمته سواء خلال التحقيق أو أمام القضاة في الجلسة الأولى التي عقدت الأحد 26 يونيو/حزيران.
وسائل إعلام مصرية قالت إن المستشار محمد لبيب، المحامى العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة فى القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة.
حيث تضمن قرار الإحالة: ” لأنه فى يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمداً مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقاماً منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك”.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططاً لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعداً لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعيّن يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفياً سكيناً بين طيات ملابسه”.
كما أنه: “تتبعها حتى أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضاً على أثرها وانهال عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصداً إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثاً بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها”.
فيما شمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكين” بدون مسوّغ قانوني.
بينما أصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قراراً بحظر النشر نهائياً، فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة، والمتهم فيها محمد عادل محمد إسماعيل، فى جميع وسائل الإعلام المصرية، عدا جلسة النطق بالحكم.
كانت والدة الشابة المصرية نيرة أشرف، طالبت بإنزال عقوبة الإعدام به، وذلك في أولى جلسات محاكمة الشاب محمد عادل، الذي أثار صدمة وغضباً في مصر والعالم العربي بعد قتله لنيرة.


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