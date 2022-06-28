وزير الصحة: بقاء 50 مصابا يتلقون العلاج جراء تسرب الغاز

وطنا اليوم:أعلن وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، بقاء 50 إصابة تتلقى العلاج في المستشفيات في العقبة من جراء تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء المدينة من أصل 332 مصابا.

وقال الهواري، “نطمئن الجميع أن حالات الإصابة في تناقص. دخل عنا حوالي 332 حالة في بداية الحادث واليوم الموجود في المستشفيات بحدود 50 حالة”، مشيرا إلى أن “معظم الحالات من متوسطة إلى بسيطة”.

لكن نُقلت إصابتان حالتهما مستقرة واحتجتا لتنفس اصطناعي إلى عمّان بناء على طلب ذويهم، وفق الهواري، الذي أشار إلى أنه “لا يوجد أي حالة في العقبة تحتاج إلى تنفس اصطناعي نافذ”.

وتوقع الهواري أن ينخفض عدد الإصابات إلى “أرقام فردية” خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوفي جراء تسرّب الغاز السام 13 شخصا، استنادا إلى الأرقام الرسمية