الذنيبات : انشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف اللازمة

وطنا اليوم:اطلع رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، على إجراءات السلامة العامة المتخذة من قبل الشركة في المجمع الصناعي ومواقع العمل التابعة لها في العقبة.

واكد الدكتور الذنيبات خلاله ترأسه اليوم اجتماعا تنسيقيا في المجمع الصناعي في العقبة مع الشركات التابعة والحليفة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، ان الشركة والشركات التابعة لها، وضعت كل امكاناتها البشرية والفنية من اداوات ومعدات السلامة العامة لدعم الجهود الوطنية للتعامل مع حادثة تسرب غاز الكلورين في العقبة أمس، بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني والجهات المعنية الاخرى للتعامل مع أي طارئ جراء الحادث.

وطلب الدكتور الذنيبات من الأجهزة المعنية في الشركة والشركات التابعة لها والحليفة، تشكيل لجنة “إدارة ازمة “، تكون جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي حدث طارئ، اضافة الى عقد ورشة عمل لصياغة خطة طوارئ شمولية في المنطقة الصناعية الجنوبية لمحافظة العقبة؛ بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

كما طلب من إدارة المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات في العقبة، والشركات الحليفة والتابعة، انشاء مركز إسعاف متطور وتجهيزه بكل المستلزمات ووسائل الاسعاف ورفده كذلك بـ 10 أسرة، ووضعه في خدمة المنطقة الصناعية كاملة في العقبة؛ على ان يتم الإنتهاء من انشاء المركز في أسرع وقت ممكن.

وقال الدكتور الذنيبات ان الشركة ستتحمل الكلفة المالية الكاملة لانشاء المركز، بالتنسيق بين مديرية الخدمات الطبية في الشركة والقوات المسلحة الاردنية.

بدوره، أشاد المهندس الرواد، بجهود الجهات الرسمية للتعامل مع حادثة تسرب الغاز في العقبة، وجهود الفرق العاملة في المجمع الصناعي والشركات الصناعية الأخرى في تنفيذ خطط الاخلاء الناجحة وحماية الأرواح .

وقال ان الشركة، وفي اطار مسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، تعمل مع الجهات الرسمية والشركات الصناعية لوضع خطط شمولية في المنطقة تسهم في حماية الأرواح والمقدرات.

وحضر الاجتماع مدير عام شركة الموانئ الصناعية الأردنية، ومدير المجمع الصناعي، ومدير مصنع الاسمدة اليابانية وممثلون عن الشركات الصناعية في المنطقة الجنوبية .

يجدر الإشارة إلى أن المجمع الصناعي في العقبة يعد من أوائل المرافق الصناعية في المملكة، والتي تتعامل مع المواد الكيميائية، ويضم في كوارده نخبة من ذوي الخبرات الفنية والعلمية في مجال الصناعة والاسمدة والكيماويات .

واعرب الحضور خلال الاجتماع عن تعازيهم لذوي شهداء الواجب، وتمنياتهم لجميع المصابين بالشفاء العاجل.