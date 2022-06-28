الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

وطنا اليوم:يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني الآن اجتماعا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في مدينة العقبة.

وقال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه في تمام الساعة الخامسة والربع عصر الاثنين، حدث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على هذه المادة، وتسبب الحادث بوفاة 13 شخصا وإصابة 260 بينهم أردنيون وأجانب، ويتلقى 130 شخصا منهم العلاج في المستشفيات