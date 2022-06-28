وزير الخارجية ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

وطنا اليوم:استقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي حمل رسالةً من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سموه، أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، وبما ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين وقضايا المنطقة.

ونقل الصفدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ تميم، وتمنياته لسموّه بوافر الصّحة والعافية وللشعب القطري الشقيق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل سموّ أمير دولة قطر الوزير الصفدي تحياته لأخيه جلالة الملك، وتمنياته له بموفور الصّحة والعافية وللشّعب الأردني المزيد من التقدّم والرخاء. وشدّد سمو الشيخ على عمق العلاقات الأردنية القطرية والإرادة المشتركة لتطويرها في جميع المجالات بما فيه مصلحة للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها.