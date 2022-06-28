رواد التواصل الاجتماعي: قدوم الفنان محمد رمضان إلى العقبة وإحياء حفلة نذير شؤم للمدينة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_عبر الاردنيون عن غضبهم يوم امس الاثنين على خلفية سقوط صهريج لغاز الكلور والذي تسبب ب 251 اصابة و13 حالة وفاة في ميناء العقبة معتبرين قدوم الفنان محمد رمضان إلى العقبة وإحياء حفلة صاخبة نذير شؤم على المدينة.



واستند رواد في مواقع التواصل على ربطهم بين لون مركبة رمضان لدى دخوله المسرح ولون غاز الكلورين السام المتسبب بوفاة 13 شخصًا.



وذهبت حسابات أردنية إمس الإثنين إلى إسقاط كلمات أغنيته #بوم_بوم على الانفجار الحادث بفعل سقوط الصهريج المحمل بالغاز السام