استدعاء العاملين في ميناء العقبة للاستماع إلى أقوالهم

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الحياة عادت إلى طبيعتها في ميناء العقبة وان حركة الشحن تسير كالمعتاد.

وأضاف الفراية أن رئيس الوزراء وجه لجنة التحقيق في حادثة العقبة للسير في 3 اتجاهات، الأول التأكد من الإجرائات قبل بدء عملية التحميل والتنزيل، والثاني التأكد من الإجراءات أثناء عملية التحميل والتنزيل، والثالث الاستجابة للحادث.

وقالمصدر إنه تم استدعاء عدد من العاملين في الميناء للاستماع إلى أقوالهم، وهم من الذين كانوا يتواجدون أثناء وقوع الحادث، إذ يتم إدخال كل شخص على حدى للاجتماع الذي يترأسه وزير الداخلية مازن الفراية.

من جانبه قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن 16 حالة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى الميداني الموجود في العقبة.

وأضاف الهواري أن قرابة 300 شخصا من الكوادر الطبية من خارج محافظة العقبة شاركت في إسناد الكوادر الطبية في العقبة