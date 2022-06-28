وطنا اليوم_تتقدم أسرة وطنا اليوم الاخبارية بأسمى آيات التهنئة والتبريك لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة العيد الثامن والعشرون لذكرى ميلاده مجددين الثقة بالمستقبل وبقدرة الشباب على مواصلة درب البناء والتقدم في ظل قائدنا الملك عبدالله الثاني الثاني حفظه الله ورعاه .
كل عام وولي عهدنا الأمير الشاب بألف خير
#ذكرى_ميلاد_ولي_العهد_ال28
#وطنا_اليوم_الاخبارية
أسرة وطنا اليوم تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون
وطنا اليوم_تتقدم أسرة وطنا اليوم الاخبارية بأسمى آيات التهنئة والتبريك لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة العيد الثامن والعشرون لذكرى ميلاده مجددين الثقة بالمستقبل وبقدرة الشباب على مواصلة درب البناء والتقدم في ظل قائدنا الملك عبدالله الثاني الثاني حفظه الله ورعاه .