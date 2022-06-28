الضمان: حقوق ضحايا حادثة العقبة المشمولين محفوظة

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أن أي شخص مشمول أو غير مشمول بالضمان واصيب بحادثة انفجار صهريج الغاز بالعقبة، سيتم رعايته حتى استكمال العلاج بشكل كامل في المرحلة الأولى ليتم استكمال الإجراءات الأخرى لاحقا، مشيرا الى انه تم اخلاء حالتين لمصابين الى عمان حيث يتم علاجهم في احد المستشفيات الخاصة .

وبين المجالي الثلاثاء، أنه بالنسبة للاشخاص المتوفين المشمولين بالضمان سواء كانوا اردنيين او اجانب في هذا الحادث المؤسف، سيتم صرف راتب وفاة لورثتهم بما يعادل 75 % من أجر شهر حزيران الحالي بالاضافة الى صرف نفقات جنازة ، ومن يتعطل عن العمل نتيجة اصابته سيتم صرف بدلات مالية تعادل ايضا 75% من أجرهم الشهري لتأمين مصاريفهم وأسرهم، بالاضافة الى انه اذا نتج عن أي اصابة حالات عجز بنسبة اقل من 30% سيكون هناك تعويضات وا1ا كانت حالة العجز تشكل ما نسبته 30% فاكثر سيكون هناك راتب اعتلال .

وأوضح المجالي، أن جميع الدلالات والمعلومات تشير الى أن جميع عمال مناولة الميناء مشمولين بالضمان الاجتماعي، فيما أن طاقم الباخرة يتبعون لشركة أجنبية، منوها الى ان هناك سيدة ألمانية تتلقى العلاج بأحد مستشفيات العقبة حيث تم زيارتها وحالتها مستقرة وتم التأكد من ان مشمولة بالضمان، مشددا على أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والأجنبي حيث أن المصابين أو المتوفين الأردنيين او الأجانب يستفيدوا من جميع الحقوق التأمينية