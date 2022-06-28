سلطة العقبة: لجنة أمنية مختصة في مناولة المواد الخطرة

وطنا اليوم:أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أن تعليمات المناولة في ميناء العقبة تشترط وجود لجنة أمنية مختصة في مناولة المواد الخطرة.

وقال الثلاثاء، إن التعليمات تتطلب إرسال مخاطبة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لأخذ الموافقة على آلية المناولة والاشتراطات والرقابة، كاشفا أنه لم يرد للسلطة أي مخاطبات بهذا الخصوص من قبل شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وأضاف أن السلطة ستدرس اليوم الإجراءات التي تمت من قبل الشركة “ومعرفة ما هو مطلوب وما نفذ على أرض الواقع”.

وبين أن الرصيف رقم (4) مخصص للمناولة، مستدركا حديثه بأن مناولة هذا النوع من الصهاريج يتم ضمن شروط احترازية عالية جدا وإجراءات سلامة عامة، مطالبا من لجنة التحقيق بيان أوجه الخلل إن وجد بكل شفافية ومنطقية.

وأشار إلى أن أجهزة قياس نوعية الهواء الثابتة في المدينة، وبعد مرور 3 ساعات على وقوع الحادثة، لم تسجل أية زيادة غير طبيعية بمستوى السموم في الهواء، وعزا حديثه إلى أن كتلة غاز الكلورين أكبر من كتلة الهواء بنحو 3 مرات، وبالتالي حركتة تكون بانخفاض مستمر، و”ويتأثر به غالبا من كان متواجدا بالقرب منه في الساعات الأولى لانتشاره”.

وجدد تأكيده بأن حركة الرياح الشمالية كانت سببا في عدم انتشار الغاز باتجاه المدينة والأحياء السكنية.

ولفت إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة العمل في المنطقة الصناعية بحركة نشطة، مبينا أن العزل يقتصر فقط على منطقة الرصيف رقم (4) لاستكمال إجراءات التطهير