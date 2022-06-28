رئيس الوزراء: الحياة في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، إن الحياة في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها، بعد تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة.

وارتفعت أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمّان، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وأضاف الخصاونة، خلال تفقده موقع الحادثة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله يتابعان حيثيّات حادثة العقبة منذ بدايتها ويوجهان لبذل أقصى الجهود للتعامل مع الحادثة.

وأكد أن “تركيزات غاز الكلورين في الجو الآن طبيعية وحركة الموانئ طبيعية، والأمور في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها وتمت السيطرة على الحادثة”، مشيرا إلى أن “الهواء في العقبة نظيف ولا تأثير على السكان”.

وأشار الخصاونة إلى أن “الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين”.

وأضاف أن “المصابون بحادثة العقبة يخرجون تباعا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء”.