الحكومة: ارتفاع عدد وفيات حادثة العقبة إلى 13

وطنا اليوم:أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أن وفيات حادثة انفجار صهريج يحتوي على مادة غاز الكلورين في ميناء العقبة أمس ارتفع إلى 13 وفاة.

وقال ، توفي صباح اليوم الثلاثاء شخص من جنسية أجنبية، حيث مازال 130 مصابا يتلقون العلاج في المستشفيات وحالتهم العامة بين المتوسطة والخفيفة، ويتوقع خروج عدد كبير منهم خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن جلالة الملك وولي العهد يتابعان ما يجري من اللحظة الأولى باهتمام كبير و يوجهان ببذل أقصى الجهود الممكنة، كما وأن رئيس الوزراء مازال في العقبة والأجهزة الأمنية والطبية أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الحادث.

وبين أن التحقيق في الحادثة بدأ يوم أمس، وسينتقل فريق التحقيق اليوم ميدانياً للوقوف على أسباب سقوط الصهريج و أعداد الإصابات والضحايا الناجمة عنه.

وأوضح الشبول أن تركيز الغاز تراجع إلى الصفر، حيث تم تطهير موقع تسريب الغاز، والعقبة أصبحت خالية من غاز الكلورين تماماً، مشيرا إلى أن الملاحة في ميناء العقبة عادت إلى طبيعتها باستثناء رصيف رقم 4 الذي وقع فيه الحادث، حيث سيخضع للمعاينة اليوم من قبل فريق التحقيق برئاسة وزير الداخلية