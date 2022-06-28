ماهي جنسيات طاقم الباخرة في حادث تسرب الغاز في العقبة؟

وطنا اليوم _ علمت وطنا اليوم بان عدد الحالات التي أدخلت من طاقم السفينة والموانىء نحو 300 حالة بقي منهم 110-114 إصابة، منها (حالتان حرجتان)

و وفاة 11 حالة منهم (6 أردنيين) والباقي أجانب (من طاقم السفينة المسجلة في هونج كونج حيث يحمل طاقمها الجنسيتين الفيتنامية والصينية).

واصبحت الأمور تحت السيطرة تماما وأن الحالة حرجة عدّت، حيث إن أعداد الإصابات لن تزداد” وتم تفتيش الباخرة ل4 مرات للتأكد من إخلاء موقع الباخرة من أي أشخاص”.

كما اكد المصدر لوطنا اليوم بأن الغاز انتشر في محيط 2 كم مربع، ولم ينتشر في المناطق المأهولة سكانياً، مؤكداً أن فعالية الغاز تنتهي بعد ساعتين من انتشاره.