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الفايز يتقدم بشكوى امام المدعي العام

منذ دقيقة واحدة
الفايز يتقدم بشكوى امام المدعي العام

 

وطنا اليوم –  سجل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، شكوى رسمية لدى المدعي العام بحق أشخاص وجهوا له “إساءات” عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وصفحات مواقع إخبارية.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أوضح الفايز أنه لجأ إلى القضاء باعتباره مرجعية الجميع، والأردن دولة قانون ومؤسسات، مؤكدا رفضه اللجوء لأي منطق آخر، وأن من حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء لإنصافه فمحراب العدالة مفتوح للجميع.

 

وقال الفايز إنه لم يعد مقبولاً السكوت عن كل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية للإساءة للغير.

 

وأشار إلى أنه لن يتوانى لحظة واحدة عن تقديم شكاوى بحق أي شخص مسيء له وتحويله إلى القضاء، ولن يتنازل عن حقوقه القانونية تجاه أي شخص تعرض له ولعائلته.

 

ودعا كل مواطن حر شريف بعدم التدخل لديه من أجل التنازل عن حقوقه القضائية والشخصية، حتى يدرك هؤلاء أن أفعالهم المشينة هي جرائم يعاقب عليها القانون.


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