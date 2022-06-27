الضمان الاجتماعي يتابع حادث تسرب الغاز في العقبة والأولوية في المرحلة الحالية لعلاج المصابين

وطنا اليوم_أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها تتابع ومنذ اللحظات الأولى حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة بهدف توفير المعالجة الطبية الملائمة للمصابين جراء ذلك الحادث.



وأوضحت المؤسسة أنه تم التنسيق مع مركز الإسعاف الجوي في سلاح الجو الملكي الأردني لترتيب إخلاء المصابين الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك. كما وبينت المؤسسة أنه تم التنسيق مع الجهات الطبية في العاصمة عمان لاستقبال المؤمن عليهم المصابين نتيجة الحادث.



أما عن الحقوق التأمينية المترتبة للمصابين فهي مضمونة في قانون الضمان الاجتماعي وسيتم إقرارها عند انتهاء معالجة المصابين وتماثلهم للشفاء.