بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

اتجاه الرياح في العقبة الآن والساعات القادمة بعد حادثة تسرب الغاز

منذ دقيقة واحدة
اتجاه الرياح في العقبة الآن والساعات القادمة بعد حادثة تسرب الغاز

وطنا اليوم –  افادت بيانات محطة الرصد الجوي التابعة لمركز طقس العرب في العقبة الى ان اتجاه الرياح يهُب من الشمال الغربي أي انها تهُب من الاتجاه الشمالي الى الجنوبي اي من مدينة العقبة الى البحر وتصل سرعتها الى حوالي 10-15 عقدة، وتشير بيانات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى استمرار هبوب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي الساعات القادمة وتدفع الرياح أية غازات خارج التجمعات السكانية في المدينة، لكن وجب التنبيه ان المناطق الجنوبية الشرقية من خليج العقبة المطلة على الخليج من الجهة الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود السعودية هي المناطق تستقبل الرياح الشمالية الغربية اي انها عرضة لانتشار الغاز بها كون الرياح تنقل بعض من تركيز هذا الغاز الذي حدث في منطقة الميناء الى تلك المناطق.

اما بالنسبة لذات المدينة وهي الجزء الاكثر سكانياً فإن اتجاه الرياح تدفع الغازات مبتعدة عن المدينة الى ماهو ابعد منها، وهذه الرياح مستمرة معنى حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة ولايوجد تغير جذري على اتجاه الرياح في المدينة خلال الساعات القليلة القادمة.

الزميل محمد الشاكر يتحدث عبر قناة المملكة عن تفاصيل حركة الرياح في العقبة و المناطق التي يمكن ان يزداد بها نسبة الغازات بها خلال الساعات القادمة:

وبفعل اتجاه الرياح تكون الأمواج في شاطئ خليج العقبة هادئة وتتحرك باتجاه شمالي غربي مبتعده عن الشاطئ، وبناء على هذه البيانات فإن أي تسريب لغازات سامة يتوقع ان ينتقل الى داخل عمق الخليج.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

21:16

القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية المضي بالمقاومة الشعبية للتصدي للمستوطنين

21:05

عاجل| القوات المسلحة: إغلاق منطقة الحادث بميناء العقبة من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوة البحرية الملكية

21:02

حادثة العقبة.. الوفيات أردنيون وأجانب من طاقم الباخرة

20:50

السفارة الأميركية تعلق على حادثة العقبة

20:44

مناقشة مشاريع التخرج لطلبة الدبلوم العالي في التصميم التعليمي الرقمي في عمان الاهلية

20:38

الجيش يساند أجهزة الدولة في التعامل مع حادثه تسريب الغاز

20:33

‏عاجل – القوات المسلحة: تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه #العقبة لإخلاء المصابين

20:29

11 وفاة و251 إصابة إثر تسرب الغاز في العقبة

20:25

التعاون الخليجي : نقف مع الأردن في هذه اللحظات العصيبة

20:22

ما هو الغاز الأصفر الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة؟

20:21

ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ في حادثة العقبة ويعزي ذوي الضحايا

19:57

الخصاونة يتابع الجهود المبذولة للتعامل مع حادث العقبة

19:52

صحة العقبة تعلن وصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

19:46

ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسرب في ميناء العقبة؟

19:32

مفوض السياحة والبيئة في العقبة : لا مؤشرات خطرة في العقبة

19:28

الحكومة تشكّل لجنة للتحقيق بتسرب غاز العقبة

19:26

قطع حركة السير أمام المركبات المتجهة إلى مدينة العقبة

19:11

الأمن العام، عشر وفيات في حادث تسرب غاز من صهريج في العقبة و251 اصابة

19:00

عاجل – رئيس الوزراء بشر الخصاونة يتوجه إلى العقبة للوقوف ملابسات تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة.

18:51

عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني

18:47

عاجل – المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يدعو المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

18:37

هل يرى أحدٌ أملًا في إصلاح التعليم؟ ماذا عن مجالس أمناء الجامعات؟

17:07

الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد

17:05

رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء‎‎

17:04

16 من المبدعين يفوزون بجوائز جامعة فيلادلفيا للعام 2021‎‎

16:50

الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيَّار

16:44

اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط

16:37

قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط

16:25

حريق كبير بالقرب من مصانع البا هاوس

16:19

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والدلابيح وزيتون

16:16

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

16:12

مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء

16:07

ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19

15:30

الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية

15:19

عملية تخدير نادرة على مستوى مستشفيات البشير

15:10

الكشف عن مشاركة مقاتلين من دول عربية في معارك أوكرانيا

15:10

اطلاق نيران على رئيس مركز أمني دون ان تصيبه في شارع الستين.. تفاصيل

15:04

الخدمة المدنية: بدء تعبئة جدول التشكيلات بعد صدور الإرادة الملكية

14:58

تجريم رئيس ناد رياضي اختلس تبرعات من الديوان الملكي

14:42

مبارك تخرج محمد جوهر من جامعة آل البيت

14:37

الزريقي يوقع على كشوفات ظفار العماني إلكترونيا

14:24

التعليم العالي : 38 ألف طالب وافد في الجامعات الأردنية

14:15

الاعتداء على الكوادر الصحية.. مشاهد متكررة وسط غياب الحلول الجذرية

14:08

الأردن بالمرتبة 11 عربياً على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

14:05

الفيصلي يقيم معسكر بالعقبة و رفع الحجز بشكل رسمي

14:03

تحذير جديد من الأوراق المالية حول شركات البورصات

13:56

الركود التضخُّمي والحاجة إلى مقاربات علاجية جديدة 

13:30

اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد

وفيات

وفيات الاثنين 27-6-2022الموت يغيب إمام مسجد القبلتين في المدينة المنورةوفيات الأحد 26-6-2022السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022