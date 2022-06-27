اتجاه الرياح في العقبة الآن والساعات القادمة بعد حادثة تسرب الغاز

وطنا اليوم – افادت بيانات محطة الرصد الجوي التابعة لمركز طقس العرب في العقبة الى ان اتجاه الرياح يهُب من الشمال الغربي أي انها تهُب من الاتجاه الشمالي الى الجنوبي اي من مدينة العقبة الى البحر وتصل سرعتها الى حوالي 10-15 عقدة، وتشير بيانات الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى استمرار هبوب الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي إلى الشمالي الساعات القادمة وتدفع الرياح أية غازات خارج التجمعات السكانية في المدينة، لكن وجب التنبيه ان المناطق الجنوبية الشرقية من خليج العقبة المطلة على الخليج من الجهة الجنوبية الشرقية بالقرب من الحدود السعودية هي المناطق تستقبل الرياح الشمالية الغربية اي انها عرضة لانتشار الغاز بها كون الرياح تنقل بعض من تركيز هذا الغاز الذي حدث في منطقة الميناء الى تلك المناطق.

اما بالنسبة لذات المدينة وهي الجزء الاكثر سكانياً فإن اتجاه الرياح تدفع الغازات مبتعدة عن المدينة الى ماهو ابعد منها، وهذه الرياح مستمرة معنى حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة ولايوجد تغير جذري على اتجاه الرياح في المدينة خلال الساعات القليلة القادمة.

الزميل محمد الشاكر يتحدث عبر قناة المملكة عن تفاصيل حركة الرياح في العقبة و المناطق التي يمكن ان يزداد بها نسبة الغازات بها خلال الساعات القادمة:

وبفعل اتجاه الرياح تكون الأمواج في شاطئ خليج العقبة هادئة وتتحرك باتجاه شمالي غربي مبتعده عن الشاطئ، وبناء على هذه البيانات فإن أي تسريب لغازات سامة يتوقع ان ينتقل الى داخل عمق الخليج.