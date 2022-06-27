الجيش يساند أجهزة الدولة في التعامل مع حادثه تسريب الغاز

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بعمل عدة إجراءات فورية من أجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقاً من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.

وبين أنه تم إغلاق منطقة الحادث من قبل المنطقة العسكرية الجنوبية والقوه البحرية الملكية، مشيرا إلى قيام الغطاسين من قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية بإنقاذ عدد من الإصابات.

ولفت إلى تجهيز مستشفى الأمير هاشم والمستشفى الميداني في العقبة لاستقبال الحالات، وتحريك أربع طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإخلاءالمصابين.

ونوه بإرسال فرق طبيه من الخدمات الطبية الملكية، وتجهيز مستشفى الميداني في الزرقاء، وتجهيز طواقم طبيه مع سيارات إسعاف في مطار العقبة ومطار ماركا لنقل الإصابات.

وأكد تحريك فريق من مجموعة الإسناد الكيماوي إلى العقبة لعمل إجراءات التطهير لموقع الحادث.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية في العقبة والزرقاء ومدينة الحسين الطبية ومستشفى الملكة عالية.

وكان قد تسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي اليوم الإثنين، إثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في موقع الحادثة.

وتهيب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المواطنين في العقبة إلى عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الاسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام