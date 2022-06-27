ولي العهد يتابع عمليات الإخلاء والإنقاذ في حادثة العقبة ويعزي ذوي الضحايا

وطنا اليوم:يتابع سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، الاثنين، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عمليات الإخلاء والإنقاذ التي تقوم بها الأجهزة المعنية، من جراء حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة.

كما قدم ولي العهد من المركز الوطني تعازيه لأسر وذوي الضحايا الذين قضوا في الحادثة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتوفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون، الاثنين، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة، مشيرا إلى أن عددا من الإصابات لا يزالون قيد العلاج.