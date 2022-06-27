الخصاونة يتابع الجهود المبذولة للتعامل مع حادث العقبة

وطنا اليوم:وصل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، يرافقه وزيرا الدَّاخليَّة والصحَّة، إلى العقبة، ويتابع ميدانيَّاً الجهود المبذولة للتَّعامل مع تداعيات حادث سقوط وانفجار صهريج غاز في ميناء العقبة.

الى ذلك كشف أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية الدكتور محمد الطراونة عن خطورة غاز الكلورين المتسرب من صهريج في ميناء العقبة.

وقال الطراونة اليوم الإثنين، إن غاز الكلورين خطير جدا كاشفا عن استخدامه في الأسلحة الكيماوية.

ولا يقتصر تأثير الغاز على الجهاز التنفسي فحسب وفق الطراونة بل على كامل الجسم بما فيها الجهاز الهضمي وعند وصوله إلى الفم فإنه يتسبب بحروق في البلعوم.

ويمكن أن يؤدي استنشاق كمية كبيرة منه إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي الاستنشاقي.

وتوفي 10 أشخاص ووسجلت ٢٥١ إصابة في حادث تسرب لغاز الكلورين من أحد الصهاريج في ميناء العقبة فيما ما زال التعامل جار مع الحادثة وعدد من الاصابات في المستشفيات.