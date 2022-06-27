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عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني

منذ 11 ثانية
عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني

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