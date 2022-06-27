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18:51
عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني
18:47
عاجل – المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يدعو المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.
18:37
هل يرى أحدٌ أملًا في إصلاح التعليم؟ ماذا عن مجالس أمناء الجامعات؟
17:07
الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد
17:05
رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء
17:04
16 من المبدعين يفوزون بجوائز جامعة فيلادلفيا للعام 2021
16:50
الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيَّار
16:44
اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط
16:37
قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط
16:25
حريق كبير بالقرب من مصانع البا هاوس
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عاجل – مدير صحة العقبة: 4 مستشفيات عاملة تستقبل حالات الإصابة إثر تسرب الغاز.. والاستعانة بالمستشفى الميداني
منذ 11 ثانية
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24 ساعة
18:47
عاجل – المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يدعو المواطنين في العقبة عدم التجمهر أمام المستشفيات تسهيلاً لعمل كوادر الأسعاف للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.
18:37
هل يرى أحدٌ أملًا في إصلاح التعليم؟ ماذا عن مجالس أمناء الجامعات؟
17:07
الاتحاد الأوروبي وأورنج الأردن يفتتحان “قرية أورنج الرقمية” في إربد
17:05
رئيس مجلس امناء جامعة فيلادلفيا يلتقي مجلس العمداء
17:04
16 من المبدعين يفوزون بجوائز جامعة فيلادلفيا للعام 2021
16:50
الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيَّار
16:44
اعلان هام من الضمان للاستفادة من برنامج تقسيط
16:37
قروي إندونيسي يصطاد تمساحاً عملاقاً باستخدام الحبل فقط
16:25
حريق كبير بالقرب من مصانع البا هاوس
16:19
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السرحان والدلابيح وزيتون
16:16
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
16:12
مهيدات: تعيين 149 موظفا بدل مجاز في الغذاء والدواء
16:07
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