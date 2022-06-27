اعتداء بالضرب على طبيب في إحدى مستشفيات إربد نتيجة عدم السماح لمرافق بدخول غرفة التوليد

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تقدم طبيب يعمل في مستشفى الأميرة بديعة التعليمي في محافظة إربد، الاثنين، بشكوى إلى الأجهزة الأمنية بعد تعرضه لاعتداء وضرب من مرافق إحدى المراجعات للمستشفى “نتيجة عدم السماح له لدخول غرفة التوليد”، بحسب مدير المستشفى عبدالله ملكاوي.



وبين ملكاوي لوطنا اليوم ، أنه “خلال إجراء عملية ولادة لإحدى المراجعات،قام مجموعه من الاشخاص من اقارب احدى المراجعات بالتجمر امام باب الغرفه الولاده حيث أقدم احد الاشخاص بمحاولة دخول الغرفة عنوة”، مشيرا إلى أنه “ولخصوصية المكان، طلب طبيب النسائية من المرافق بالخروج من الغرفة” لوجود مريضات وسيدات اخرى وان وجوده يتنافى مع القيم والعادات الاردنيه.



وأضاف الملكاوي لوطنا اليوم ان “المرافق اعتدى على طبيب النسائية وتسبب باصابه يد الطبيب وعلى إثره جرى نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة للعلاج، وإجراء اللازم له وحالته الصحية جيدة”، مشيرا إلى “أنه نتج عن الاعتداء جرح قطعي في اليد وكدمات متفرقة في جسمه”.



وأشار ملكاوي لوطنا اليوم_إلى أنه “جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالحادثة على الفور، وجرى ملاحقة الجاني الذي فر من الحادثه بعد ان قام بالاعتداء على الطبيب وقامت الاجهزه الامنيه بإلقاء القبض عليه وإيداعه للقضاء”.