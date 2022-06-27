مفتي المملكة: تحري هلال ذي الحجة مساء الأربعاء المقبل

وطنا اليوم:أعلن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة، موعد تحري هلال ذي الحجة لسنة 1443 هجرية.

وقال الاثنين، إن لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام ستتحرى هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء الموافق 29 ذي القعدة، والموافق 29 حزيران.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم في العاشر من ذي الحجة بعيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة، كما يتوجه الحجاج في هذا الشهر إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

ويعدّ عيد الأضحى ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

مدة العيد شرعاً أربعة أيام على عكس عيد الفطر الذي مدته يوم واحد؛ فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله ﷺ: ” قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى”»، وروى الترمذي في سننه «أن رسول الله ﷺ قال: “يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ”»، فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق الثلاثة، فيصبح مدته أربعة أيام، ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام