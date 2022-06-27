محلات في إربد تبيع ألعابًا بلون علم المثليين

وطنا اليوم:قال سكان في مدينة اربد شمال الاردن ان طائرات ورقية ملونة بالألوان علم المثليين تباع في اسواق المحافظة ، للأطفال الصغار.

وبحسب ما بينه عدد من أهالي محافظة اربد ، فان الطائرات الورقية التي تحمل اللوان علم المثليين تغزو الأسواق، حيث ان انتشار هذه الطائرات الورقية سريع جدًا خاصة وانها تعد امنة للاطفال وسعرها يعد بسيط مقارنة مع الطائرات الورقية الاخرى الاكبر حجمًا.

وتساءل عدد من الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي من كيفية سماح الحكومة باستيراد وبيع مثل هذه الألعاب الورقية، التي تروج للمثليين والشذوذ، ومن هي الجهة المستوردة لهذه القذارات.