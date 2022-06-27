اضراب مفتوح لكافة انماط النقل احتجاجا على رفع اسعار المحروقات

وطنا اليوم:دعت النقابة المستقلة لسائقي العمومي في الأردن، لاضراب مفتوح وتوقف تامّ عن العمل لكافة أنماط النقل اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وقال رئيس النقابة المستقلة لسائقي العمومي، سليمان السرياني، إن الدعوة للاضراب جاءت بعد فشل كافة المفاوضات مع الجهات الرسمية وذات العلاقة من وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل.

وأضاف السرياني أن المطلب الوحيد لسائقي النقل العمومي التراجع عن رفع أسعار المحروقات، نظرا للخسائر التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية.

وشدد السرياني على أن المشغلين والسائقين أعضاء الهيئة العمومية هم من طلب الاضراب، وقد التزمت النقابة به