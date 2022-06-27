القرالة: وزارة الصحة تعاني من نقص الأطباء

وطنا اليوم:قال عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة، الاثنين، إن وزارة الصحة تعاني منذ سنوات من نقص الأطباء وخاصة أطباء الاختصاص منهم.

وأضاف في تصرلايحات متلفزة ، أن ضعف الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة أحد أسباب نقص الأطباء، بالإضافة لوجود خلل في التشكيلات الإدارية في الوزارة نفسها.

وأوضح أن أغلب الأطباء يبحثون عن تحسين وضعهم المعيشي أسوة ببقية القطاعات الأخرى، مبينا أن نظام شراء الخدمات هو أحد الحلول المؤقتة، لكنه لن يحل المشكلة الرئيسية.

واستثنت الحكومة أطباء من الإحالة إلى التقاعد، ورفعت سن التقاعد للاختصاصيين إلى 65 سنة، والإبقاء على أطباء في مواقع إدارية لمن تجاوز سن الـ60 ممن تحتاجهم دوائرهم، وعدم تفريغ المستشفيات من الخبرات والكفاءات بالتقاعد والنقل، وإنهاء الخدمات