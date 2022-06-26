طقس العرب ينصح بارتداء المعاطف ليلا

وطنا اليوم:قال مركز طقس العرب إن الخرائط الجوية تشير إلى استمرار الأجواء اللطيفة في مُختلف المناطق الغربية من المملكة في ساعات الليل المساء والليل الأيام القادمة، إلا أن الطقس قد يميل للبرودة قليلاً في أوقات مُتأخرة من الليل في اجزاء من المرتفعات الجبلية العالية ومناطق السهول الشرقية بحيث تصل الصُغرى إلى 16-17 درجة مئوية ويُنصح بارتداء معطف خفيف، في حين يكون الطقس دافئاً اول الليل في الأغوار والبحر الميت ومدينة العقبة والمناطق الشرقية، ويميل للإعتدال في أوقات مُتأخرة.

ويتزامن ذلك مع حدوث ارتفاع على نسب الرطوبة السطحية بشكلٍ تدريجي، وتظهر الغيوم المُنخفضة ولاسيما في المناطق الشمالية من المملكة عند تأخر ساعات الليل.

ويستمر هبوب الرياح الشمالية الغربية مُعتدلة السرعة على المملكة خلال ساعات المساء والليل الأولى، تترافق بهبات نشطة السرعة أحياناً خاصة في المرتفعات الجبلية والمناطق الشرقية