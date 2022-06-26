الملك يستقبل عباس ويبحثان العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان، وفق وكالة الانباء الفلسطينية.

وعقد جلالة الملك اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الفلسطيني عباس، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية.

وكانت قالت وكالة الانباء الفلسطينية في وقت سابق الأحد إن عباس توجه إلى العاصمة الأردنية عمان، للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبينت أن اللقاء سيبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، واستمرار التنسيق المشترك بين القيادتين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورافق الرئيس الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي