بعد تسونامي الإستقالات بالحزب “إرادة” يلحق نفسه ويقدم أوراق تأسيسه

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تقدم مشروع حزب “إرادة” صباح اليوم بأوراق ومتطلبات تأسيسه للهيئة المستقلة للإنتخاب، وبهذا يكون “إرادة” هو أول مشروع حزب يؤسس وفقا للمتطلبات والاشتراطات الواردة في القانون المعدل للأحزاب رقم ٧ لسنة ٢٠٢٢.



هذا وصرح وزير المالية الأسبق عمر ملحس العضو المؤسس في المشروع بأن “إرادة” كان قد استكمل شروط التأسيس حسب القانون المعدل للأحزاب منذ فترة ، ولكن الغاية من عدم الاستعجال كانت للتأكد من انطلاقة الحزب برشاقة وتجانس وبتوحيد للرؤى، بالإضافة إلى أن لهذا التمهل أثرا ايجابيا كان واضحا خلال الزيارات الاستقطابية للمحافظات والبوادي والمخيمات والجامعات ، حيث كانت الرسالة للمواطن هو أنه ليس أمام وصفات جاهزة وحزب قائم وإنه شريك حقيقي منذ البداية، وأضاف ملحس أن أولوياتنا هي اقتصادية ولن يتأتى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي إلا بالإصلاح السياسي الذي وجّه به وضمّنه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله.



من جهته صرح وزير العمل الأسبق نضال البطاينة العضو المؤسس في المشروع بأن طلب التأسيس لهذا اليوم قد تم ب ١٢٠٠ عضوا مؤسسا وليس بالحد الأدنى والذي هو ٣٠٠ وان جميع من استكملوا طلبات الانتساب هم مؤمنون بمبادىء المشروع وبلونه السياسي وهذه تعد انطلاقة رشيقة ومنسجمة، وأضاف البطاينة بأنه سيتم خلال الأيام القادمة تقديم مزيد من الكشوفات لأعضاء استكملوا طلباتهم مع مراعاة الديموغرافيا والجغرافيا وفسيفساء الأردن الجميل وبنفس الوقت الحاجة للتدقيق الأخير على جوانب معينة تم وضعها من فريق القيادة المؤقتة لإرادة، ولا حياد عن الاستقطاب النوعي فقوة الحزب هي بأعداد مناصريه وليس بأعداد منتسبيه وإن جميع من يتم تسجيلهم قبل المؤتمر التأسيسي الأول هم أعضاء “مؤسسين”، وأشار البطاينة إلى أن اليوم هو نقطة البداية وإن الزيارات الاستقطابية لربوع الوطن ستستمر بذات الوتيرة بالتوازي مع الاستقطابات الفردية.

وأشار البطاينة بأن الفريق يعكف على وضع خطة عمل زمنية للخطوات القادمة لمراعاة المرحلة الجديدة لإرادة مضيفا أن نسبة الشباب في قائمة اليوم والذين تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة كانت ٤٨٪؜ من الاعضاء الذين تم تقديم أسمائهم اليوم يسعى الحزب لإيصالها الى ٧٠٪؜ ، وإن نسبة المرأة هي ٢٨٪؜ يسعى الحزب لرفعها الى ٥٠٪؜، كما تضم القائمة قامات أكاديمية ومتقاعدين عسكريين ونقابيين وعدد كبير من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء اللامركزية.



من جهته صرح النائب زيد العتوم إن إرادة ومن خلال مبادئه يميل إلى إتجاه يسار الوسط حيث تنادي مبادىء الحزب التي ستترجم إلى برامج وسياسات بالمساواة في المواطنة والعدالة الاجتماعية وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة وإلى اقتصاد السوق الاجتماعي كل ذلك في إطار الدولة المدنية التي تشبه الأردن والأردنيين ، الدولة المدنية التي تدعو إلى الحريات الشخصية والعامة وسيادة القانون ولا وصاية لأي طرف على المجتمع إلا ضمن مظلة القانون وقيمنا المجتمعية وأضاف العتوم بأن هذه بوصلة إرادة التي لا حياد عنها.