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تخريج أطفال روضة في بدلات رقص شرقي في العقبة

منذ 4 دقائق
تخريج أطفال روضة في بدلات رقص شرقي في العقبة

وطنا اليوم:عمت حالة من الغضب بين اهالي مدينة العقبة، بعد قيام ادارة احدى الروضات المعروفة في العقبة بإقامة حفل راقص للطالبات والتي قدمت فقرات من الرقص على أنغام موسيقى للرقص الشرقي، وقيام منظمي الحفل بتدريب طالبات على الرقص.
وعبر الناشط المجتمعي نوح آل خطاب عن اسفه لما قامت به ادارة الروضة قائلا :
معقول هذا في العقبة ،،
معقول الاهالي ؟؟مبسوطين وبيصوروا ؟؟
معقول مديرية التربية سعيدة بهذا المنجز ؟؟
معقول هذه النخبة كما هو مكتوب على اللوحة
نجوم تضيء في سماء العلم ،، ؟؟
يا رب اننا نبرأ اليك من كل واحد ساهم وشجع بهذا العمل وما يشبهه ،،
وعبر المواطن العقباوي “ن.أ” قائلا :
مديرية تربية العقبة
إن كانت لا تدرى فتلك مصيبة … وإن كانت تدرى فالمصيبة أعظم
اللهم نسألك الستر في الدين والدنيا والآخر
ولا حول ولا قوة الا بالله.
و عبر العشرات من مواطني العقبة عن غضبهم جراء صمت ادارة التربية على هكذا حفل بأن تم تشجيع الطالبات من سن الصغر على الرقص الذي لا يمثل المجتمع الأردني، و انه لو استخدمت ادارة الروضة الاناشيد والاغاني الوطنية لكان افضل انجازا .
امين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة وعد بمتابعة الموضوع عن كثب للتأكد من تفاصيله.


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