الخلايلة : الحافلات التي ستقل حجاج بيت الله الحرام ستكون (VIP)

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن حجاج بيت الله الحرم هذا العام لن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً وذلك ضمن الاشتراطات التي حددتها المملكة العربية السعودية هذا العام.

وقال إن كل حافلة سيكون متواجداً فيها مرشد من وزارة الأوقاف، مهمته التدقيق على توفير الحجاج الوثائق الخاصة للسفر، وتطبيق الاشتراطات السعودية في الحصول على جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا ومطعوم السحايا، بالإضافة إلى فحص ” PCR”.

وأضاف أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للحج هذا العام، بدأت منذ تقديم الطلبات على المنصة الإلكترونية إلى اختيار أماكن السكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بحيث لا تزيد المسافة عن 400 متر عن الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، و 1500 متر عن الحرم المكي الشريف، مشيرا إلى أن أسعار الحج هذا العام كانت قدرتها الوزارة 2414 ديناراً وهي بالحد الأدنى، وفي حال رغب الحاج بإضافة الخدمات سترتفع الأسعار عليه.

وبين أن الحافلات التي ستقل حجاج بيت الله الحرام ستكون حديثة (VIP)، حيث تم فحصها من إدارة السير المركزية للتأكد من صلاحيتها، كما سيكون هناك مرافقين من إدارة السير المركزية على الطريق من أجل إعادة فحصها.

وكشف الخلايلة عن وجود 10 حافلات احتياط فارغة سترافق بعثة الحج الأردنية وستكون موزعة حسب الأفواج، في حال تعطلت إحدى الحافلات التي تقل الحجاج، حيث سيتم نقل الحجاج من الحافلة التي تعطلت إلى أخرى بديلة بسرعة دون الانتظار إلى إعادة تصليحها.

في المقابل أكد الخلايلة عن عودة مسابقة حفظ القرآن الكريم هذا العام بعد أن توقفت خلال العامين الماضيين على المستوى الدولي بسبب جائحة كورونا، واليوم ستعود بمشاركة 50 دولة في العالم، حيث تم البدء بالتحضير لها وسيكون مجموع الجوائز المقدمة لها يزيد عن 150 ألف دينار