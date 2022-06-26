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وزير الأوقاف يوداع أول قوافل الحج الأردنية

منذ 25 ثانية
وزير الأوقاف يوداع أول قوافل الحج الأردنية

وطنا اليوم:تنطلق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا، الاثنين، تضم 2700 حاج؛ ما نسبته 95% من الحجاج الأردنيين، وفقا لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
ويرعى وزير الأوقاف، محمد الخلايلة، اليوم احتفال الوزارة بوداع أول قوافل الحج الأردنية في استراحة الحجاج -مسجد ممدوح سلطان مثقال الفايز -لواء الجيزة الساعة 3 عصرا.
وكان مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف مجدي البطوش، قد بين، سابقا، وجود ترتيبات بين الجانب الأردني والجانب السعودي على زيادة الكوادر المعنية بالجوازات والتفتيش وغيره من الأمور، لغايات عدم تكدس الحجاج على حدود.
وأضاف أن إقامة الحجاج في مكة والمدينة سيكون في فندق بمستوى جيد، وستكون هناك مقدمة خدمة الإعاشة في مكة والمدنية للحجاج وفقا للمملكة .
وأشار إلى أن جميع التجهيزات الإدارية المتعلقة بالحج انتهت تقريبا، حيث أصدرت جميع التأشيرات للحجاج، مبينا أن الوزارة في صدد تصدير التأشيرات الإدارية فيما يخص البعثة والتأشيرات الخاصة بشركات الحج والعمرة، التي تكون بهدف خدمة الحجاج.
وكانت وزارة الأوقاف قد دعت سابقا من خلال دائرة الحج والعمرة، كل من حصل على تأشيرة حج لهذا الموسم 1443-2022 إجراء فحص كورونا، بمدة أقصاها 72 ساعة قبل موعد السفر.
وأكدت الدائرة، أن فحص كورونا يعد شرطا لدخول أراضي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، إضافة إلى مطعوم الحمى الشوكية “السحايا”


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