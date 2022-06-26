الفرجات يكشف عن تغير في نوعية السياح القادمين إلى البترا

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة تطوير إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات، الأحد، إنه يوجد تغير في نوعية السياح القادمين إلى البترا من حيث العمر.

وأضاف ، أن البرامج التحفيزية من قبل الحكومة ووزارة السياحة نجحت في استقطاب من هم أقل عمرا لزيارة البترا، مبينا أن سياحة صغار السن أفضل من حيث مدة الإقامة واستخدام وسائل النقل التقليدية، والغرف الفندقية المصنفة 3 أو 4 نجوم وهي في معظمها من استثمارات أبناء المجتمع المحلي، وبالتالي مردود أفضل اقتصاديا.

وأوضح أنه يوجد في البترا 3 آلاف غرفة فندقية مسجلة ومرخصة وفق الأصول، والأعداد مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه نحو ألف سائح أجنبي يدخلون إلى البترا يوميا، مبينا أن أعداد السياح ممن دخلوا البترا خلال شهر أيار الماضي بلغت نحو 86 ألف سائح، وهي أرقام جيدة جدا مقارنة بالسنوات السابقة.