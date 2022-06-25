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هزة قوية تضرب حزب إرادة تحت التأسيس.. السواعير يعلن انسحابه من الحزب

منذ 21 دقيقة
هزة قوية تضرب حزب إرادة تحت التأسيس.. السواعير يعلن انسحابه من الحزب

وطنا اليوم- بعد مغادرة النائب الأسبق قيس زيادين وآخرين في اول محطة من مسير قطار حزب إرادة تحت التأسيس السواعير يعلن نيته مغادرة مركب الحزب قبل ان تكون تكلفة العودة من رحلة الحزب اعلى ثمنا،

وقد أعلن النائب الأسبق  عدنان السواعير  نيته وعدد من الأشخاص مغادرة مشروع حزب إرادة تحت التأسيس

وبين  السواعير في منشور عبر فيسبوك، “بعد تجربة استمرت أكثر من 5 شهور في مشروع حزب إرادة أحيطكم علماً عن نيتي وقبل الشروع بطلب التسجيل وعدد من الشريكات والشركاء بعدم الاستمرار في هذا المشروع”

وأكد السواعير، “خروجنا لا يأتي على أثر خلاف شخصي وإنما لعدم وضوح النهج السياسي لهذا المشروع وأين سيكون موقعه على الخارطة السياسية المقبلين عليها”

وأضاف أن التجارب السياسية وخاصةً في هذه المرحلة المهمة وبعد إقرار قوانين تحديث المنظومة السياسية ولأننا في خضم هذا المشروع قد تحتمل الخطأ أو الصواب ولا بد من خوض هذه التجارب للوصول للقرار السليم والصائب، بعد تفكير ملي وبعد تريث وتروٍ وصلنا…..


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