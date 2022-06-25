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بحفاوة بالغة الزبن يكرمون صهرهم العين جمال الصرايره في قرية نتل
منذ 12 دقيقة
وطنا اليوم – بحفاوة بالغة أقامت عشيرة الزبن بني صخر في مضاربهم بقرية نتل مساء امس مأدبة عشاء تكريماً لصهرهم معالي العين جمال الصرايره .
وكان في استقباله الباشا ضيف الله الزبن والباشا غازي الطيب والنائب السابق الدكتور سليمان حويله الزبن ووجهاء من قبيلة بني صخر.
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20:58
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20:39
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