ماهي الحقيقة البيضاء عند “طاهر المصري”

وطنا اليوم- حملت مذكّرات طاهر المصري عنوان “الحقيقة بيضاء” والتي صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2021، وجاءت في 830 صفحة، موزّعة على مجلدين، حمل غلاف الأول صورته في شبابه، في حين حمل غلاف الثاني صورته الحالية، أما لغة الخطاب فجاءت سلسة ومباشرة وواضحة.

وقد صرح فيها المصري قائلا: مهما كانت الظروف التي واجهتني أو قيدت عملي، حرصت على الالتزام بقناعتي، و ألتزمت بمبدأ النقد الذاتي لكي أتعلم من أخطائي و أراجع مواقفي و أقيمها حتى أتمكن من متابعة مسيرتي في خدمة الشأن العام”

و عبر فيها أيضا المصري عن أهمية مبدأ المكاشفة و المواجهة التي أعتمدها كفة راجحة في ميزان حياته السياسية مبتعدا عن المواربة و المهادنة، واضحا اهمية هذا المبدأ بمنحه الطمأنينة و الرضا طوال مشواره السياسي الحافل بالمواقف والتطورات و الأحداث السياسية .

وقد أوضح ايضا دولة طاهر المصري بأن الهدف من نشر هذه المذكرات هو ” أن أزود القارئ الأردني و العربي بما عملته و تعلمته من دون تجميل للواقع أو تحريف لها بغية تجميل صورتي و مسيرتي على حساب الحقيقة. فأنا لم أكتب هذه المذكرات إلا بهذه الروح، قضيت الساعات و الأيام في التدقيق و التمحيص، وحرصت على تجنب أي اتهامات أو الإستناد إلى مواد مزورة. لقد قلت في هذا الكتاب ما لي وما علي.و أملي أن يجد فيه من يطالعه ما يزيل الغموض و يسلط الضوء على التطورات التي أدت إلى ما نخن فيه من أردنيين و عربا.