القطامين: “دايرين من غرفة لغرفة نتحدث بالمواضيع نفسها”

وطنا اليوم – خلال الندوة الحواریة “إقتصادنا والشفافیة: واقع وآمال” التي اقامتها جمعية الشفافية الأردنية وبمشاركة كل من وزیر العمل الأسبق الدكتور معن القطامین، ومدیر منتدى الفینیق الإقتصادي أحمد عوض، وأدارها الدكتور ممدوح العبادي رئیس جمعیة الشفافیة الاردنیة.

قال الاقتصادي احمد عوض قال إننا نعاني من فقر وبطالة غير مسبوقين وتباطؤ اقتصادي غير مسبوق.

وأضاف أن السياسات الضريبية والاجور وغيرها ساهمت بالوصول إلى هذه الحالة.

وبين أن الجميع يقول ان السياسات الضريبية غير عادلة. اذن؟ مشيرا الى ان هذه السياسات اضعفت المحركات الشمولي في الاردن.

وقال: سياسات التشغيل والعمل لم تساهم في خفض البطالة.

القطامين انتقد الحديث عن الأمر، قائلا “دايرين من غرفة لغرفة نتحدث بالمواضيع نفسها”.

واضاف، “نعيش في ظلاله على الاردن والعالم، ليس بسبب اوكرانيا، فاوكرانيا كانت تقف وراء الباب، فهناك الكورونا. وازمة الشحن العالمي اضافة الى ارتفاع اسعار الطاقة ثم ارتفاع اسعار القمح، وكل ذلك ادى الى تضخم عالمي ضخم”.