خبير الطاقة: ارتفاع أسعار المحروقات 140 فلس حتى نهاية شهر آب

وطنا اليوم _ قال خبير الطاقة، هاشم عقل، أن المحروقات بمختلف أشكالها سترتفع 140 فلس حتى نهاية شهر آب من العام الحالي، حيث ستكون هذه أخر رفعة من “الرفعات الـ4” للمحروقات التي تحدثت عنها الحكومة في وقت سابق.



وبين عقل اليوم السبت، أن سعر بنزين 90 سيصبح 106 فلس، وبنزين 95 سيصل لـ132 فلس، أما الديزل سيصل لـ82.5 فلس، حتى نهاية شهر آب.



وأضاف بأنه ليس بالضرورة أن يكون شهر آب هو أخر ارتفاع سنشهده خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن التسعيرة تعتمد على الأسعار العالمية وما تشهده من انخفاض أو ارتفاع.



وتابع عقل، أن الـ”4 رفعات” في اسعار المشتقات النفطية لجأت لها الحكومة نتيجة تثبيت الاسعار لمدة 5 شهور، مما أحدث فرق كبير بين الاسعار الأردنية والأسعار العالمية.



ووضح عقل أن ارتفاع المحروقات عالمياً يعود بالدرجة الأولى للحرب الروسية الاوكرانية، التي أسفرت عن ارتفاع سعر برميل النفط الخام بنسبة 30% بالمقارنة مع بداية العام، بالإضافة إلى ارتفاع اجور الشحن وسلاسل الامداد واجور التخزين.