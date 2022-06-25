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اعتداء عنيف على طبيب في “مستشفى حمزة”.

منذ دقيقتين
اعتداء عنيف على طبيب في “مستشفى حمزة”.

وطنا اليوم _ تعرض طبيب مقيم في مستشفى الأمير حمزة ليلة الجمعة السبت، في أثناء مناوبته، لاعتداء بالضرب والشتم والتهديد، من قبل شقيق مريض لدى مراجعتهم قسم الطوارئ، ما أدى إلى إصابة الطبيب في العين والأنف استدعى إدخاله إلى قسم الجراحة في المستشفى.

وقال الطبيب المقيم عبد اللطيف عباس ، إنه تفاجأ بلكمة يد على وجهه من قبل أحد المرافقين لمريض في قسم الطوارئ، قبل معاينة الطبيب وتقييم وضعه الصحي، إلى جانب تهديده على مسمع الكادر الطبي الذي كان يعمل على إسعافه.

وأضاف أن الشخص الذي اعتدى عليه قاله له: “إذا بصير شي لأخوي راح أطخه بين عيونه”.

وتابع الطبيب عباس “خلال مناوبتي كنت وحدي مع طاقم التمريض، وكان من بين الحالات الطارئة مريضة التهاب رئوي وشخص آخر يعاني من ارتفاع سكر الدم وكان لابد من سحب غازات الدم للتأكد من عدم وجود حموضة في الدم إلى جانب حالتين لسيدة تبلغ من العمر 55 عاما، ورجل ستيني يشتبه إصابتهما بسكتة قلبية، وكنت أتعامل مع الحالتين في ذات الوقت من خلال عمل أنزيمات القلب وتخطيط القلب”

وقال: “في أثناء كل ذلك وعند الالتفات لمصدر صوت يردد عبارة “دكتور ما بدك تيجي تشوفه” كان قد لكمني على وجهي وكنت أرتدي نظارة تسببت بخدوش في وجهي على الأنف وقرنية العين كما تم عرضي على أخصائي جراحة أعصاب ودماغ”.

وأضاف أنه تم إبلاغ إدارة المستشفى ونقابة الأطباء كما تم تقديم شكوى بحق المعتدي.

من جانبه أكد مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور كفاح أبو طربوش أن إدارة المستشفى ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل يعني على أي من الكوادر الطبية والتمريضية.


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