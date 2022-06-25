خبير عقاري: أسعار العقارات في ارتفاع وليس العكس

وطنا اليوم _ قال الخبير في الاستثمار العقاري ميلاد الغزاوي، إن انخفاض أسعار الشقق السكنية وأثره على التداول العقاري، يعود إلى عوامل عدة أبرزها التعافي من جائحة كورونا وبدء ضخ سيولة في السوق.

وأضاف الغزاوي اليوم السبت، أن انخفاض أسعار الشقق الحاصل لا يمكن تعميمه، وأن الانخفاض قد يكون لبعض الأفراد، مؤكدا أن الأسعار في ارتفاع وليس في انخفاض.



وأشار إلى وجود محددات تواجه المطور العقاري لبيع الشقق، منها العبئ الضريبي والكلف التسويقية، التي تلعب دورا في تحديد سعر العقار.



وأوضح أن المطور العقاري يعاني من مشاكل ضعف الطلب على الشقق السكنية، بسب ارتفاع كلف الإقراض، وقلة تحويلات المغتربين، وأن محاولات عرض أسعار عقارات بسعر التكلفة أو أقل، قد يكون للخروج من السوق.

وتابع أن ظاهرة انخفاض أسعار الشقق لا تعمم، مبينا وجود ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، وأنه على المدى المنظور سيشهد القطاع العقاري ارتفاع هائل في أسعار الشقق.