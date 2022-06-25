«إيجار»: لا يمكن رفع قيمة الإيجار أثناء سريان عقد الوحدة المؤجَّرَة

وطنا اليوم _ كشفت شبكة «إيجار» أنه لا يمكن رفع قيمة الإيجار للوحدة المؤجرة أثناء سريان العقد، مؤكدة أنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، ويتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.

وشددت «إيجار» -إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري-، على أن توثيق العقود إلكترونياً يعد إلزامياً، ويعد العقد المسجل خارج الشبكة فاقداً لأثره الإداري والقضائي، مؤكدة أن العقود الورقية خارج اختصاص شبكة «إيجار».



وأفادت بأنه يمكن للمستأجر توثيق عقده من خلال وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، وعند تجديد العقد بعد انتهائه يعتبر العقد جديدا، وتبلغ رسوم توثيق العقد السكني سواء العقد الجديد أو تجديد العقد السابق 125 ريالا لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك، وعند إلغاء العقد بعد توثيقه لا يتم استرداد الرسوم