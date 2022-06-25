بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

5 ملايين دولار تحتاجها أونروا بالأردن لتقديم مساعدة نقدية ربع سنوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا

منذ دقيقتين
5 ملايين دولار تحتاجها أونروا بالأردن لتقديم مساعدة نقدية ربع سنوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا

وطنا اليوم _ تحتاج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، 5 ملايين دولار أميركي في الأردن لتقديم المساعدة النقدية الطارئة ربع السنوية للاجئين الفلسطينيين من سوريا، وفق تقرير صدر الخميس.



ويوجد في الأردن 19 ألف لاجئ فلسطيني قادم من سوريا، وفق تقديرات وكالة أونروا التي تتحدث عن حاجة 100% منهم إلى مساعدات نقدية طارئة.



وتعاني أونروا من “نقص تمويل مزمن”، جعل الوكالة الأممية “تواجه الوضع المالي الأكثر تهديدا في تاريخها الحديث”.



أونروا تلقت حتى حزيران/يونيو 313 مليون دولار فقط من إجمالي 817 مليون دولار مخصصة لميزانية البرامج.



وأعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أن “قدرة الوكالة وأدواتها الداخلية لإدارة النقص المزمن في التمويل استنفدت”.



وبينت الوكالة بداية العام الحالي حاجتها لـ 365 مليون دولار من أجل استجابتها الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن.



وتحدثت أونروا عن حاجة إلى تلك الأموال لمعالجة عواقب الأزمة السورية والتدهور الاجتماعي والاقتصادي في لبنان وسوريا وتأثيرات جائحة كورونا، والصراع في أوكرانيا.



وتستخدم الأموال المشار إليها في توفير المساعدات الغذائية والنقدية الطارئة للاجئين الأكثر ضعفًا والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة، لأولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب في سوريا.



وتقدم أونروا مساعدة طارئة إلى 420 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا وأكثر من 162 ألف لاجئ في لبنان بما في ذلك 29 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا، ونحو 19 ألف لاجئ فلسطيني في الأردن.



وتحتاج الوكالة أيضاً إلى 13 مليون دولار لضمان توفير المساعدة النقدية الطارئة للاجئين الفلسطينيين من سوريا وغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في لبنان.



ولم يُسفر مؤتمر التعهدات لوكالة أونروا، عن سد العجز المالي للوكالة التي تلقت خلال المؤتمر تعهدات قيمتها 165 مليون دولار أميركي.



وقالت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية تمارا الرفاعي لـ”المملكة” إن “مجموع التعهدات التي قُدمت في مؤتمر استضافته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، 165 مليون دولار، بالإضافة إلى ما تلقته الوكالة خلال 2022، ودفعات ما زالت تتوقعها خلال الصيف تضع الوكالة أمام عجز يفوق 100 مليون دولار”.



وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب “مستوى النمو في الاحتياجات” ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.



وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

11:33

الأوقاف: فحص كورونا ومطعوم “السحايا” شرط لدخول السعودية لأداء الحج

11:07

ستاد عمان يتحضر لاستقبال قمة جماهيرية يوم السبت

11:04

ذهبن جميعهن الى القبر ظلماً وبهتاناً … لماذا ؟

11:02

مكافآت لـ1000 موظف إضافي في بلدية إربد

11:00

الجغبير: نتطلع الى ان تكون سلوفاكيا بوابة للصادرات الأردنية الى اوروبا

10:57

قتلى وجرحى في هزة ارتدادية ضربت شرق أفغانستان

10:57

تراجع الإصابات المحلية بـ«كورونا» في سوريا.. لليوم الثامن على التوالي

10:56

بوتين : الغرب يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

10:30

عبر منشور على فيسبوك السواعير يعلن مغادرة “إرادة”

09:11

صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت الأردنيين أمام المدعي العام

09:04

الروابدة: الملك قام بدور استثنائي بالحفاظ على الثوابت الأردنية والتحول نحو دولة مدنية

08:39

نقيب المحامين: النتائج الحالية للعمل بأوامر الدفاع سلبية

07:02

خبراء في علم الإجتماع والقانون …. يتحدثون لوطنا اليوم حول أسباب تزايد الجريمة وتطورها

06:21

انطلاق فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022” في الزرقاء

03:51

اصابات بحادث سير على طريق المطار

03:03

محامي طالبة المنصورة (نيرة) يكشف تفاصيل جديدة

01:46

السيدة التي أساءت للأردنيين ستمثل أمام المدعي العام

23:32

الامير الحسين الفارس كل عام وانتم بالف خير

23:23

أمسية طربية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

23:18

عاجل | تطورات جديدة حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

23:15

الخرابشة: اكتشاف فوسفات تكفينا 60 عاما

23:11

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

22:47

” بحضور السفير القيسي اليونسكو” تكرّم باحثتين أردنيتين بجائزة بحثية مرموقة

22:31

نحن، أيضا، نطلق النار على أقدامنا

22:18

اجتماع الان للجهاز الفني و لاعبي الفيصلي قبل الكلاسيكو

21:33

الرئيس عباس يمنح الراحل معالي سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

20:59

#عاجل بيان من الأمن العام حول هوية قاتل الطالبة الجامعية المغدورة

20:53

3 عواصم عربية تذيلت قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش

20:29

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

20:23

المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

20:16

القبض على مطلق النار الثاني في مشاجرة إربد

20:10

جرائم عديمي الشرف من الطرحة للقفة! ..

19:55

أبو غوش يعود لنشاطات التايكواندو بعد أسباب قاهرة

19:42

وزارة الطاقة: كميات فوسفات المكتشفة تكفينا 60 عاما

19:34

إجراءات للإفراج عن محبوسين عن ديون مدنية بعد سريان قانون التنفيذ المعدل

19:31

العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا

19:28

اخماد حريق أتى على 100 دونم في اربد

19:26

إصابة سيدة بإطلاق نار بين شخصين من ذوي الأسبقيات في إربد

19:23

جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع

18:03

مشاركة السمارنة اصبحت واردة في الكلاسيكو

17:03

هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين

16:51

أوامر عاجلة من الزعيم كيم للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

16:48

العجارمة رئيسا لنقابة الكهرباء والحباشنة نائبا للرئيس العجارمة: برنامح عمل للسنوات الـ 5 القادمة

16:42

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

16:38

المومني يتحدث لوطنا اليوم حول دلالات لقاء الملك مع قناة CNBC

16:26

ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين

16:12

الصفدي ونظيره السلوفاكي يؤكدان الحرص على توسعة آفاق التعاون

15:52

وزير الاقتصاد يحذر : نقص الغاز يهدد بـ إغلاق المصانع في ألمانيا

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022