الأوقاف: فحص كورونا ومطعوم “السحايا” شرط لدخول السعودية لأداء الحج

وطنا اليوم – دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من خلال دائرة الحج والعمرة، في بيان صدر، السبت، كل من حصل على تأشيرة حج لهذا الموسم 1443-2022 إجراء فحص كورونا، بمدة أقصاها 72 ساعة قبل موعد السفر.



وأكدت الدائرة أن فحص كورونا يعد شرطا لدخول أراضي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، إضافة إلى مطعوم الحمى الشوكية “السحايا”.



تنطلق أول قافلة للحجاج الأردنيين برا، الاثنين المقبل، تضم 2700 حاج؛ ما نسبته 95% من الحجاج الأردنيين، وفق مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف مجدي البطوش.



وقال البطوش، إن هناك حفل توديع للحجاج في مدينة الجيزة من وزير الأوقاف.



وأشار إلى وجود ترتيبات بين الجانب الأردني والجانب السعودي على زيادة الكوادر المعنية بالجوازات والتفتيش وغيره من الأمور، لغايات عدم تكدس الحجاج على حدود.