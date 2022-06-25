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الجغبير: نتطلع الى ان تكون سلوفاكيا بوابة للصادرات الأردنية الى اوروبا

منذ 3 دقائق
الجغبير: نتطلع الى ان تكون سلوفاكيا بوابة للصادرات الأردنية الى اوروبا

وطنا اليوم_أكد رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية السوق السلوفاكي للصادرات الأردنية باعتباره البوابة ة لاسواق الاتحاد الأوروبي، والتي يجمعها بالاردن اتفاقية تجارة حرة، وكذلك يمكن للأردن أن تكون بوابة للمنتجات السلوفاكية الى اسواق الخليج العربي والعراق.

واضاف الجغبير خلال لقائه بوزير الخارجية السلوفاكي إيفان كورتشوك في مبنى غرفة صناعة عمان، امس الخميس، بحضور السفير السلوفاكي غير المقيم في الأردن ماريك فارغا والمستشارة الاقتصادية بالسفارة كاثرينا زيمباجاكوفا والقنصل الفخري لسلوفاكيا في الأردن خلدون ابوحسان ورئيس جمعية الاعمال الأردنية الأوروبية علي مراد، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعا حيث لم تتجاوز الصادرات الاردنية الى سلوفاكيا العام الماضي الـ 600 الف دولار، تركزت معظمها في المنتجات الدوائية والكيميائية، في مقابل مستوردات من سلوفاكيا وصلت الى حوالي 14 مليون دولار تركزت في المركبات والالات الثقيلة.
وجرى خلال اللقاء بحث زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخصوصا ان الاردن يملك صناعات متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، فيما تملك سلوفاكيا صناعات متقدمة في صناعة البطاريات وتخزين الطاقة، وتم الاتفاق ان يتم تنظيم بعثة تجارية اردنية الى سلوفاكيا خلال الاشهر القادمة، وكذلك تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في البلدين وأهم الفعاليات والمعارض التي سيتم تنظيمها فيهما.

وكانت غرفة صناعة عمان قد نظمت منتدى اعمال أردني سلوفاكي، تضمن لقاءات عمل ثنائية بين ممثلين لشركات صناعية وتجارية سلوفاكية ونظرائهم في الاردن، وكذلك تقديم عرض لابرز مجالات الاستثمار في البلدين وكذلك عرض حول السياحة في الأردن.

حيث أكدت رئيسة بعثة الاعمال السلوفاكية لوسيا كيش اهمية هذا المنتدى في تعزيز العلاقات بين البلدين رجال الأعمال في البلدين، موضحة ان الوفد السلوفاكي يضم شركات تعمل عدة قطاعات، مشيرة الى انه سيتم خلال المنتدى الذي يقام للمرة الثانية، حيث سبق تنظيمه في العام 2018، وكان ناجحا من خلال عقد شراكات بين المشاركين فيه.

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