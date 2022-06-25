بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بوتين : الغرب يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

منذ 54 ثانية
بوتين : الغرب يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار في العالم

وطنا اليوم_أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن “الزيادة الحادة في التضخم في العالم هي نتيجة لعدة سنوات من العمل غير المسؤول لدول مجموعة السبع وليس بسبب العملية الخاصة الروسية”.

وقال بوتن خلال جلسة في إطار قمة “بريكس بلس”: “من أجل الحفاظ على هيمنتها، تسعى بعض الدول باستمرار إلى استبدال الهيكل العالمي الحالي القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد، ما هي القواعد، ومن اخترعها غير واضح”.

وأضاف بوتن، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك”، أن “محاولات تقييد تطور الدول غير المستعدة للعيش بهذه القواعد التي اخترعها شخص ما، والاستخدام المتهور لأدوات العقوبات غير المشروعة، بالإضافة إلى عواقب جائحة فيروس كورونا، أدت فقط إلى تفاقم الأزمة في الاقتصاد العالمي”.

وأشار إلى أن “الغرب يخلق هيستيريا بشكل مصطنع بشأن الموقف من تسليم الحبوب الأوكرانية، وروسيا لا تمنع تصدير هذه الحبوب، لافتاً الانتباه إلى أن روسيا مستعدة لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق لكن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية”.

وتابع أن “الحصاد في روسيا سيكون جيدا وأنها ستكون قادرة على توفير 50 مليون طن من الحبوب للأسواق العالمية”.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

10:57

قتلى وجرحى في هزة ارتدادية ضربت شرق أفغانستان

10:57

تراجع الإصابات المحلية بـ«كورونا» في سوريا.. لليوم الثامن على التوالي

10:30

عبر منشور على فيسبوك السواعير يعلن مغادرة “إرادة”

09:11

صاحبة المداخلة الإذاعية التي شتمت الأردنيين أمام المدعي العام

09:04

الروابدة: الملك قام بدور استثنائي بالحفاظ على الثوابت الأردنية والتحول نحو دولة مدنية

08:39

نقيب المحامين: النتائج الحالية للعمل بأوامر الدفاع سلبية

07:02

خبراء في علم الإجتماع والقانون …. يتحدثون لوطنا اليوم حول أسباب تزايد الجريمة وتطورها

06:21

انطلاق فعاليات مهرجان “صيف الأردن 2022” في الزرقاء

03:51

اصابات بحادث سير على طريق المطار

03:03

محامي طالبة المنصورة (نيرة) يكشف تفاصيل جديدة

01:46

السيدة التي أساءت للأردنيين ستمثل أمام المدعي العام

23:32

الامير الحسين الفارس كل عام وانتم بالف خير

23:23

أمسية طربية ضمن فعاليات مأدبا عاصمة السياحة العربية

23:18

عاجل | تطورات جديدة حول إصابة سيدة داخل منزلها بإطلاق نار في اربد

23:15

الخرابشة: اكتشاف فوسفات تكفينا 60 عاما

23:11

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

22:47

” بحضور السفير القيسي اليونسكو” تكرّم باحثتين أردنيتين بجائزة بحثية مرموقة

22:31

نحن، أيضا، نطلق النار على أقدامنا

22:18

اجتماع الان للجهاز الفني و لاعبي الفيصلي قبل الكلاسيكو

21:33

الرئيس عباس يمنح الراحل معالي سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

20:59

#عاجل بيان من الأمن العام حول هوية قاتل الطالبة الجامعية المغدورة

20:53

3 عواصم عربية تذيلت قائمة المدن الأكثر ملاءمة للعيش

20:29

التربية: لا أسئلة بامتحان التوجيهي من خارج المنهاج

20:23

المحكمة الأميركية العليا تلغي الحق الدستوري في الإجهاض

20:16

القبض على مطلق النار الثاني في مشاجرة إربد

20:10

جرائم عديمي الشرف من الطرحة للقفة! ..

19:55

أبو غوش يعود لنشاطات التايكواندو بعد أسباب قاهرة

19:42

وزارة الطاقة: كميات فوسفات المكتشفة تكفينا 60 عاما

19:34

إجراءات للإفراج عن محبوسين عن ديون مدنية بعد سريان قانون التنفيذ المعدل

19:31

العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا

19:28

اخماد حريق أتى على 100 دونم في اربد

19:26

إصابة سيدة بإطلاق نار بين شخصين من ذوي الأسبقيات في إربد

19:23

جيدكو تشارك في اجتماع إقليمي لدعم المشاريع

18:03

مشاركة السمارنة اصبحت واردة في الكلاسيكو

17:03

هكذا ردت الحروب على السيدة التي شتمت الاردنيين

16:51

أوامر عاجلة من الزعيم كيم للجيش وسط مخاوف من إجراء نووي قد يهز العالم

16:48

العجارمة رئيسا لنقابة الكهرباء والحباشنة نائبا للرئيس العجارمة: برنامح عمل للسنوات الـ 5 القادمة

16:42

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

16:38

المومني يتحدث لوطنا اليوم حول دلالات لقاء الملك مع قناة CNBC

16:26

ما سر الورقة التي حملها جو بايدن والتقطتها عدسات المصورين

16:12

الصفدي ونظيره السلوفاكي يؤكدان الحرص على توسعة آفاق التعاون

15:52

وزير الاقتصاد يحذر : نقص الغاز يهدد بـ إغلاق المصانع في ألمانيا

15:46

فوز مسلسل جلمود الصحارى الأردني بمهرجان الخليج

15:19

جامعة فيلادلفيا توقع مذكرة تفاهم مع معهد DUNDALK التكنولوجي الايرلندي‎‎

15:18

رونالدو يوجه تهديدا صريحا لإدارة مانشستر

15:02

آل البيت: بوابات الكترونية لدخول الحرم الجامعي

14:52

إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس خطير في لندن

14:37

جامعة العلوم التطبيقية تعلن الحداد وتؤجل امتحانات الأحد

وفيات

السفير السابق الشيخ تركي حديثة الخريشا في ذمة اللهوفيات الخميس 23-6-2022وفيات الاربعاء 22-6-2022وفيات الثلاثاء 21-6-2022وفيات الاثنين 20-6-2022