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الرئيس عباس يمنح الراحل معالي سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

منذ 27 ثانية
الرئيس عباس يمنح الراحل معالي سعد جمال المجالي نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

 

وطنا اليوم –  منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر رئاستة اليوم في رام الله الوزير والمحافظ الأسبق والمناضل القومي الراحل سعد جمال المجالي، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الجمعة، عائلة الفقيد عبد الحي المجالي وابنه تميم والاخ سلطان الحطاب، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج اسماعيل جبر، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، والناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.
ومنح الرئيس الفقيد المجالي، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، تقديرا لدوره القومي والنضالي المشرف في نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، وتثمينا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله في مؤسسات لدولة الفلسطينية، وتعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية – الأردنية.

من جهه أخري قام نجل الفقيد تقديم الشكر والتقدير

باسم الأردن والكرك عامة وعائلة الراحل سعد المجالي / ابو تميم خاصة – فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس – ابو مازن على هذا التكريم الكبير بفقيدنا المناضل ” سعد المجالي

(نجمة )الاستحقاق”

مؤكدآ استمرار النهج الذي سار عليه الراحل خلال مسيرته النضالية – ويعتبر ” ابو تميم ” حيث كان نموذجا نضاليا وطنيا عروبيا، و صاحب مبادرات بارزة في تأكيد الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين فلسطين والأردن ، والعلاقة النضالية المعمدة بدماء الشهداء، بما وصفه فخامة الرئيس بقوله شعب واحد في بلدين.


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