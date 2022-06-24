العيسوي يشارك في تشييع جثمان تركي حديثة الخريشا

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الجمعة، في تشييع جثمان السفير الأسبق تركي حديثة الخريشا.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك لقبيلة بني صخر وعشيرة الخريشا ولأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.